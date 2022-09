Una moneta per Raffaella Carrà nel 2023: l’omaggio della Zecca di Stato con il volto della cantante (Di martedì 6 settembre 2022) Verrà presto coniata una moneta per Raffaella Carrà: il volto della cantante e showgirl comparirà sulla facciata per omaggiare il suo immenso contributo alla musica, al ballo e alla televisione italiana. La moneta per Raffaella Carrà l’omaggio da parte della Zecca di Stato arriva dopo la piazza intitolata a Raffaella Carrà a Madrid. L’annuncio è Stato dato dal giudice di Ballando Con Le Stelle Fabio Canino domenica 4 settembre in occasione del Festival della TV di Dogliano (Cuneo). Per il momento non è dato conoscere il design ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Verrà presto coniata unaper: ile showgirl comparirà sulla facciata per omaggiare il suo immenso contributo alla musica, al ballo e alla televisione italiana. Laperda partediarriva dopo la piazza intitolata aa Madrid. L’annuncio èdato dal giudice di Ballando Con Le Stelle Fabio Canino domenica 4 settembre in occasione del FestivalTV di Dogliano (Cuneo). Per il momento non è dato conoscere il design ...

repubblica : Raffaella Carrà, una moneta da 5 euro per ricordarla [di Giovanni Gagliardi] - Agenzia_Ansa : Una moneta sarà dedicata a Raffaella Carrà dopo un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma manca… - GiovaQuez : Paragone: “I settori produttivi hanno già capito che dall’UE non arrivano soldi e assolutamente non vogliono i fond… - pattythedoctor : @Reietto2 @emanuele_sp6 @Agenzia_Ansa Ah sì?A cosa di preciso?Una nazione che ha tutte le materie prime necessarie… - RadioCity_it : Il nome dell'amata showgirl si aggiungerà a quello di altri grandi artisti della collezione come Alberto Sordi e En… -