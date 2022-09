Test MotoGP, Marquez: "Ho guidato d'istinto, sul finale mi sono divertito" (Di martedì 6 settembre 2022) 39 giri, 100 giorni dopo. Si può riassumere così l'atteso ritorno in sella di Marc Marquez a Misano , che ha dato il via al suo ritorno in sella sorprendendo subito tutti: girare a otto decimi circa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) 39 giri, 100 giorni dopo. Si può riassumere così l'atteso ritorno in sella di Marca Misano , che ha dato il via al suo ritorno in sella sorprendendo subito tutti: girare a otto decimi circa ...

sportli26181512 : Marquez ai test MotoGP di Misano: 'Io ad Aragon? Possibile, ma non è la priorità': Le parole di Marc Marquez in dir… - aHmaD_Ex_ : @KTM_Racing @MotoGP @26_DaniPedrosa Dani pedrosa is favorit rider motogp (test rider ktm) ?? - gponedotcom : 'Il braccio non mi fa male e riesco ad avere una corretta posizione in sella. Correre ad Aragon? È ancora troppo pr… - FormulaPassion : #MotoGP | C'è soddisfazione nelle parole di Marc Marquez, determinato a tornare in pista già domani nella seconda g… - corsedimoto : MARC MARQUEZ ha compiuto circa 40 giri nella prima giornata di test MotoGP a Misano. Le prime dichiarazioni del cam… -