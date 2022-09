Sport e Salute: la Corte dei Conti approva gestione 2020 (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - La Sezione controllo enti della Corte dei Conti ha approvato, con Delibera n. 89/2022, la relazione sulla gestione 2020 di Sport e Salute spa, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di produrre e fornire servizi in favore dello Sport. L'attività contrattuale evidenzia il ricorso a procedure sottosoglia comunitaria per importi economici ridotti. L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 mostra un ritardo di 29,38 giorni, per ridurre il quale la Corte raccomanda l'adozione di misure, anche di tipo organizzativo e regolatorio. Le risorse amministrate della gestione separata sono pari a 1.202,6 milioni di euro, di cui 393,4 per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - La Sezione controllo enti delladeihato, con Delibera n. 89/2022, la relazione sulladispa, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di produrre e fornire servizi in favore dello. L'attività contrattuale evidenzia il ricorso a procedure sottosoglia comunitaria per importi economici ridotti. L'indicatore di tempestività dei pagamentimostra un ritardo di 29,38 giorni, per ridurre il quale laraccomanda l'adozione di misure, anche di tipo organizzativo e regolatorio. Le risorse amministrate dellaseparata sono pari a 1.202,6 milioni di euro, di cui 393,4 per la ...

