CalcioNews24 : Rabiot: «Dovevamo sfruttare meglio le occasioni per il 2-2» - thecaprissimo : @juventusfc La #Juventus c’è. Una sconfitta troppo “anticipata” ma #PSGJuve poteva finire 2-2 o 4-1 loro. Alla fine… - Enrico_ds27 : Per la rubrica “Potrebbe sempre piovere”. Altro mangiapane a tradimento, altro paraculo, altro finto leader. Nell’a… - Enzinho1972 : @LGramellini Mi gioco uno spritz che ce lo rimandano indietro...ma magari mi sbaglio ???? Preso a gennaio lo 'dovevam… - Fede53120429 : @Gazzetta_it Capolavoro!! Mesi a pensare che dovevamo pagare noi gli stipendi di Arthur e zaka o Rabiot invece!! -

vivoperlei.calciomercato.com

... avevamo due giocatori di qualità a centrocampo eche ha fatto una partita straordinaria. ... Le riservevederle all'opera, non possiamo immaginare il livello che hanno solo in ...... Sandro, Rugani, Arthur(forse) ce li ritroveremo in rosa con i loro pesantissimi stipendi e molto probabilmente con lo stesso mediocre rendimento Perera praticamente tutto fatto con il ... Blog: Juve, mercato bloccato: ancora tu, ma non dovevamo vederci più Al termine del match contro il PSG, terminato 2 a 1 in favore dei francesi, il centrocampista della Juve Rabiot è intervenuto ai microfoni di Mediaset ...Ritorno a casa per Adrien Rabiot, che al Parco dei Principi ha ritrovato i suoi ex compagni del PSG, eun pubblico che non l'ha accolto proprio benissimo, per usare un eufemismo: ...