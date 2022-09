Meg | svelati titolo e tracklist del nuovo album

(Di martedì 6 settembre 2022) Nella giornata odierna Meg ha annunciato ile ladelin uscita il prossimo 30 settembre: il quarto lavoro in studio dell’artista partenopea è Vesuvia, descritto dalla stessa con queste parole: VESUVIA nasce dalla costante minaccia che tutto ció a cui tieni possa svanire.D’improvviso. Questo è il destino di chi vive vicino a un vulcano,ma VESUVIA quando esplode non porta devastazione, non sputa lapilli e cenere.La sua lava è composta da pentagrammi. La sua lingua di fuoco non devasta villaggi, ma fa danzare chiunque la sfiori.”.(MEG) Meg, le collaborazioni delVESUVIA è innegabilmente legato alle origini partenopee di MEG, e la scelta delnon è, quindi, una coincidenza. È lei stessa a spiegarlo: “Sono cresciuta alle falde del ...

TGCOM

Per quanto riguarda Kate Middleton , invece, è stata scelta un'altra esordiente nella televisione,Bellamy . I tre andranno ad aggiungersi ad un cast già in larga parte svelato: Imelda Staunton , ...A interpretare lei è stata sceltaBellamy , qui al suo primo ruolo di rilievo in una produzione professionale. La sesta stagione, in arrivo presumibilmente nel 2023, ha iniziato le riprese ... Sega Mega Drive Mini 2 arriverà anche in Europa, svelato l'elenco completo dei giochi Il libro sequel (e anche prequel) del thriller capolavoro del 1995 arriverà in Italia con HarperCollins: scoprite la data d'uscita.Dopo cinque mesi di ricerche, sono stati scelti gli attori che vestiranno i panni dei futuri sovrani nella sesta stagione ...