Creators of Tomorrow | la campagna di Meta per valorizzare i talenti nel metaverso

Fra7russo : RT @Alemariani1985: #Meta lancia #CreatorsOfTomorrow, il progetto dedicato ai nuovi talenti #social che svilupperanno nuove skill grazie a… - karda70 : RT @Alemariani1985: #Meta lancia #CreatorsOfTomorrow, il progetto dedicato ai nuovi talenti #social che svilupperanno nuove skill grazie a… - Alemariani1985 : #Meta lancia #CreatorsOfTomorrow, il progetto dedicato ai nuovi talenti #social che svilupperanno nuove skill grazi… - popup_2015 : RT @fraasco85: #Meta: l'iniziativa Creators of Tomorrow dedicata agli influencer emergenti nel post a cura di @startupmag17! #Influencer #F… - popup_2015 : RT @startupmag17: #Meta: l'iniziativa Creators of Tomorrow dedicata agli influencer emergenti nel post a cura di StartUp Mag di @fraasco85!… -

Meta ha svelatoof, una campagna pensata per mettere in luce i diversi talenti che nel mondo stanno contribuendo alla nascita di una nuova ondata di contenuti digital. E ha messo in fila i nomi di ...Meta lanciaof, una campagna pensata per mettere in luce i diversi talenti che, a livello globale, stanno contribuendo alla nascita di una nuova ondata di contenuti digitali, creativi e ...L’azienda ha individuato 150 creator nel mondo, compresi 10 italiani: “Puntiamo sulla qualità per l’evoluzione del metaverso” ...Nel corso del prossimo anno Meta lavorerà a stretto contatto con 150 creator digitali emergenti per aiutarli a costruire il loro business.