cmdotcom : #Commisso, la bordata a #Torreira: 'Non mi manca, per voi avrei dovuto pagarlo 15 milioni e commissioni' #Fiorentina -

Calciomercato.com

Non le manda a dire, come sempre, ol presidente della Fiorentina , Rocco, che ha parlato all'indomani della chiusura del mercato, attraverso il sito ufficiale viola. E laè arrivata.Non le manda a dire, come sempre, ol presidente della Fiorentina , Rocco, che ha parlato all'indomani della chiusura del mercato, attraverso il sito ufficiale viola. E laè arrivata. Commisso, la bordata a Torreira: 'Non mi manca, per voi avrei dovuto pagarlo 15 milioni e commissioni'