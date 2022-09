Truffa Apple | conto corrente a rischio | gli utenti potrebbero trovarlo in rosso

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) La società russa Kaspersky, specializzata nella produzione di software per la sicurezza informatica e fondata a Mosca nel 1997, lancia un allarme per gli: una nuova ondata di phishing condotta da un gruppo non ancora reso noto di cybercriminali starebbe realizzando truffe con l’obiettivo di svuotare ildei malcapitati. Scopriamo i dettagli. La società di cybersicurezza Kaspersky allerta gliintenzionati ad acquistare il nuovo iPhone prima del suo lancio ufficiale – ComputerMagazine.itE’ stata la società di cybersicurezza Kaspersky a lanciare l’allarme: un gruppo di cybercriminali starebbe mettendo in atto truffe ai danni dicon l’obiettivo principale di svuotare il loro...