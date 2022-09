“Sono vivo e ve lo posso raccontare“: Daniele Bossari parla del tumore alla gola (Di lunedì 5 settembre 2022) “Sono vivo e ve lo posso raccontare“. Daniele Bossari ha svelato di aver combattuto contro un tumore alla gola. Con un post su Instagram ha voluto parlare ai fan della sua lotta contro la malattia, un percorso di accettazione del dolore che lo ha portato anche a rivedere le sue priorità. “Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita“, ha cominciato così il suo racconto. Per spiegare la sua esperienza il conduttore ha scelto una carta dei tarocchi, precisamente quella dell’appeso, che secondo lui rappresenta alla perfezione la situazione che ha ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) “e ve lo“.ha svelato di aver combattuto contro un. Con un post su Instagram ha volutore ai fan della sua lotta contro la malattia, un percorso di accettazione del dolore che lo ha portato anche a rivedere le sue priorità. “Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritornosemplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita“, ha cominciato così il suo racconto. Per spiegare la sua esperienza il conduttore ha scelto una carta dei tarocchi, precisamente quella dell’appeso, che secondo lui rappresentaperfezione la situazione che ha ...

