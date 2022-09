Rick & Morty a Midgard, il teaser crossover con God of War: Ragnarok (Di lunedì 5 settembre 2022) Di tutti i multiversi possibili, Rick & Morty Sanchez scelgono proprio quello iper-violento e nevoso di Midgard pronta al Ragnarok. L’obiettivo? Trovare la mitica ascia dell’ex dio della guerra Kratos, protagonista della saga di God of War. Nel nuovo strampalato teaser, vediamo lo scienziato brandire Leviatano e Morty impersonare uno strampalato e impreparato Atreus (che soccombe sotto le beccate dei corvi). E, naturalmente, altra legna sul fuoco dell’hype che brucia fin da quando la nuova saga di God of War è iniziata, diciamocelo. Mentre siamo ormai vicinissimi alla release del titolo di Sony Santa Monica, prepariamoci a immaginare quali di quei “upgrade non annunciati” useremo per meglio far soccombere eserciti di Draugr e altre divinità norrene. Due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Di tutti i multiversi possibili,Sanchez scelgono proprio quello iper-violento e nevoso dipronta al. L’obiettivo? Trovare la mitica ascia dell’ex dio della guerra Kratos, protagonista della saga di God of War. Nel nuovo strampalato, vediamo lo scienziato brandire Leviatano eimpersonare uno strampalato e impreparato Atreus (che soccombe sotto le beccate dei corvi). E, naturalmente, altra legna sul fuoco dell’hype che brucia fin da quando la nuova saga di God of War è iniziata, diciamocelo. Mentre siamo ormai vicinissimi alla release del titolo di Sony Santa Monica, prepariamoci a immaginare quali di quei “upgrade non annunciati” useremo per meglio far soccombere eserciti di Draugr e altre divinità norrene. Due ...

disinformatico : No, vi prego, ditemi che non è vero :-) Qualcuno che ha una copia cartacea del Secolo XIX può confermare o smentir… - christianrocca : Rick Astley sulla Stampa. - Sig_Ceretti : Detto questo, Rick (come tanti suoi compagni) ieri ha giocato male. Non è il miglior terzino del mondo. Ma ha dimos… - ZER0LEFT : Marquei como visto Rick and Morty - 6x1 - Solaricks - Rick_I_am_ : @EA_FIFA_Italia @EASPORTSFIFA @SerieA Tuffaro Martinez al posto di Arnautovic. Oke -