Pasticcio di Gualtieri e lo smart working a Roma va in fumo | caos negli uffici

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nienteper i dipendenti capitolini. Il 31 agosto infatti è scaduto il termine che permetteva il lavoro «da remoto» senza contratto individuale. Una scadenza non a caso, considerato che dal primo settembre sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo «Piano operativo per il Lavoro Agile» (Pola) che consente ad ogni datore di lavoro (direttori di municipio, direttori di dipartimento) di procedere secondo le necessità di servizio e stabilire con il dipendente, su base volontaria, il lavoro da remoto attraverso, appunto, un contratto individuale. Secondo le linee guida approvate si può lavorare da casa un giorno a settimana, fino a quattro giorni al mese anche continuativi. L'accordo è stato siglato il 29 luglio ma la giunta ha tardato sia nella sua approvazione finale (il 5 agosto) sia nella sua pubblicazione (il 25 agosto). Un ritardo che ha ...