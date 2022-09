Liz Truss, una liberista sul carro armato: chi è la nuova Thatcher (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – “Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”. Una nuova “Lady di ferro” o una moderata qualunque? Chi è davvero Liz Truss? Di sicuro, da oggi, è il leader del Partito Conservatore britannico e, da domani, sarà il nuovo primo ministro del Regno Unito. Eletta dalla maggioranza dei deputati alla Camera dei Comuni, subentrerà al dimissionario premier Boris Johnson, fattosi da parte dopo una lunga serie di scandali e guerre interne ai Tories. Liz Truss ha sconfitto nettamente lo sfidante, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, di origini indiane. Nel ballottaggio finale, è stato decisivo il voto postale degli iscritti al partito. Nella giornata di domani scatterà automaticamente il passaggio di consegne, con BoJo che si recherà dalla regina Elisabetta per dimettersi ufficialmente dalla carica di primo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – “Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”. Una“Lady di ferro” o una moderata qualunque? Chi è davvero Liz? Di sicuro, da oggi, è il leader del Partito Conservatore britannico e, da domani, sarà il nuovo primo ministro del Regno Unito. Eletta dalla maggioranza dei deputati alla Camera dei Comuni, subentrerà al dimissionario premier Boris Johnson, fattosi da parte dopo una lunga serie di scandali e guerre interne ai Tories. Lizha sconfitto nettamente lo sfidante, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, di origini indiane. Nel ballottaggio finale, è stato decisivo il voto postale degli iscritti al partito. Nella giornata di domani scatterà automaticamente il passaggio di consegne, con BoJo che si recherà dalla regina Elisabetta per dimettersi ufficialmente dalla carica di primo ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - kakami_okatsu : RT @GiovaQuez: La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Chissà se o… - vivereitalia : Chi è Liz Truss, la nuova premier in Gran Bretagna -