Infortunio Pogba, il francese ha deciso di operarsi: i nuovi tempi di recupero (Di lunedì 5 settembre 2022) Paul Pogba ha cambiato idea e ha deciso di operarsi: i tempi di recupero del suo Infortunio si allungano Paul Pogba ha cambiato idea e ha deciso di operarsi: i tempi di recupero del suo Infortunio si allungano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nuovi tempi di recupero si aggirano presumibilmente attorno alle sei/otto settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Paulha cambiato idea e hadi: ididel suosi allungano Paulha cambiato idea e hadi: ididel suosi allungano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, idisi aggirano presumibilmente attorno alle sei/otto settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

