Elezioni | Conte | ' rdc? da centrodestra e Iv campagna persecuzione poveri'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Contro il reddito di cittadinanza è in atto una campagna vergognosa, da parte del centrodestra, di Iv e di altre forze politiche c'è una lotta, una campagna di persecuzione dei poveri". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di Porta a Porta. L'ex premier accusa anche il centrodestra della debacle dei centri di impiego e della riforma del sistema di politiche attive: "14 regioni sono in mano al centrodestra - dice - che ha risposto picche".

