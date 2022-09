Champions: Psg - Juventus, Di Maria non è tra i convocati (Di lunedì 5 settembre 2022) Non c'è Angel Di Maria tra i 22 convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta di Parigi contro il Psg. L'argentino salta quindi l'attesa sfida da ex ai campioni di Francia, in programma domani ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Non c'è Angel Ditra i 22da Massimiliano Allegri per la trasferta di Parigi contro il Psg. L'argentino salta quindi l'attesa sfida da ex ai campioni di Francia, in programma domani ...

Juventus, Di Maria infortunato: non convocato per il Psg Non ci sarà Angel Di Maria , uno degli uomini più attesi, nell'esordio della Juventus in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi (martedì ore 21). L'esterno offensivo argentino non è stato infatti convocato da Max Allegri per la trasferta dai Parigi a causa di un ...