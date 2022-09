Cernobbio | Salvini e Meloni divisi sulle sanzioni Il segretario leghista | “Serve uno scudo europeo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Siamo al settimo mese di guerra e le esportazioni italiane si sono dimezzate”. “Se l’Italia si sfila dai suoi alleati, per Kiev non cambia niente ma per noi sì”. Asono andate in scena leoni tra Matteoe Giorgia. ospiti entrambi del Forum Ambrosetti, insieme agli altri leader dei principali partiti, i due non hanno mancato di rimarcare le differenze tra le principali forze del centrodestra, sempre più favorito nei sondaggi.ha continuato a battere il tasto, responsabili secondo lui dell’emergenza energetica. “Andiamo avanti con le punizioni per l’aggredito, ma proteggendo i nostri lavoratori”, ha detto. “Vincere le elezioni ereditando un paese in ginocchio non sarebbe una grande soddisfazione”. Il ...