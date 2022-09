C'è stato un attentato all'esterno dell'ambasciata russa in Afghanistan (Di lunedì 5 settembre 2022) C'è stato un attentato kamikaze all'esterno dell'ambasciata russa a Kabul, in Afghanistan. Secondo quanto riferiscono le autorità di polizia locali, un uomo avrebbe azionato dei dispositivi esplosivi proprio nelle vicinanze della rappresentanza diplomatica russa. Sarebbe poi stato ucciso da guardie armate una volta tentato l'ingresso dell'ambasciata. "L'attentatore suicida prima di raggiungere l'obiettivo è stato riconosciuto e ucciso dalle guardie dell'ambasciata russa (talebani). Non c'è ancora alcuna informazione su eventuali vittime", ha detto a Reuters Mawlawi Sabir, il capo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 settembre 2022) C'èunkamikaze all'a Kabul, in. Secondo quanto riferiscono le autorità di polizia locali, un uomo avrebbe azionato dei dispositivi esplosivi proprio nelle vicinanzea rappresentanza diplomatica. Sarebbe poiucciso da guardie armate una volta tentato l'ingresso. "L're suicida prima di raggiungere l'obiettivo èriconosciuto e ucciso dalle guardie(talebani). Non c'è ancora alcuna informazione su eventuali vittime", ha detto a Reuters Mawlawi Sabir, il capo ...

FratellidItalia : ?? In ricordo del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, rimasto vittima di un attentato mafioso per aver servito lo S… - guerini_lorenzo : A 40 anni dal vile attentato al Gen. #dallaChiesa, a sua moglie e all'agente di scorta, onoriamo il sacrificio di s… - DillZero_9 : RT @GenCar5: Il #cellulare di Fernando Sabag, il terrorista neonazista che ha attentato alla vita di #CristinaKirchner in #Argentina, posto… - ilfoglio_it : ?? L'attacco è stato confermato dalla polizia di Kabul. L'attentatore è stato ucciso. Non si conosce il numero delle… - fisco24_info : Kabul, attentato suicida davanti all’ambasciata russa: L’aggressore è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da guard… -