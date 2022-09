Carcere: in ospedale Padova nuovo reparto per i detenuti (Di lunedì 5 settembre 2022) Apre in ospedale a Padova un reparto di medicina protetta dedicato all'accoglienza dei detenuti che necessitano di assistenza per patologie che non possono esser affrontate in ambiente penitenziario. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Apre inundi medicina protetta dedicato all'accoglienza deiche necessitano di assistenza per patologie che non possono esser affrontate in ambiente penitenziario. ...

gaiatortora : @CarloCalenda Lo chiedo a tutti i leader dei principali partiti. Perché oltre a feste di partito e TV vorrei vederv… - SylviaGrossi : RT @frontiere_zero: il conteggio delle morti di carcere non è abbastanza. non lo è perché i dati non sono attendibili considerando i trasfe… - GiovannaSerra3 : @zona_bianca Fate schifo aizzate Zeno adesso perché vi fa comodo ….ringraziate che non sono riusciti ad unirsi ….ve… - erich_feltri : @Corriere Ok, ora sono in carcere, ma prima di entrarci qualche giorno di prognosi in ospedale se lo meritavano. Pu… - ledoventinove : RT @frontiere_zero: il conteggio delle morti di carcere non è abbastanza. non lo è perché i dati non sono attendibili considerando i trasfe… -