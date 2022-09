Vuelta a España 2022, Vincenzo Nibali in fuga: l’obiettivo era fare gioco di squadra (Di domenica 4 settembre 2022) Ancora una giornata da gregario per Vincenzo Nibali alla Vuelta a España 2022. Nelle frazioni precedenti abbiamo visto il siciliano lavorare in testa al gruppo per tenere davanti il proprio capitano Miguel Angel Lopez, mentre oggi, nella quattordicesima tappa, lo Squalo dello Stretto è andato addirittura all’attacco per favorire il gioco di squadra. Il 37enne sin dal via di Martos è stato attivissimo, andando a caccia della fuga giusta. Quando si è formato il gruppone davanti, con oltre trenta uomini, ha collaborato per tenere alta l’andatura ed essere al massimo funzionale per la tattica studiata dai direttori sportivi della squadra kazaka. l’obiettivo infatti era avere uomini davanti in vista della salita conclusiva, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Ancora una giornata da gregario peralla. Nelle frazioni precedenti abbiamo visto il siciliano lavorare in testa al gruppo per tenere davanti il proprio capitano Miguel Angel Lopez, mentre oggi, nella quattordicesima tappa, lo Squalo dello Stretto è andato addirittura all’attacco per favorire ildi. Il 37enne sin dal via di Martos è stato attivissimo, andando a caccia dellagiusta. Quando si è formato il gruppone davanti, con oltre trenta uomini, ha collaborato per tenere alta l’andatura ed essere al massimo funzionale per la tattica studiata dai direttori sportivi dellakazaka.infatti era avere uomini davanti in vista della salita conclusiva, ...

SpazioCiclismo : Remco Evenepoel è soddisfatto di come ha superato la tappa odierna de #LaVuelta22: 'Penso di essermela cavata molto… - SpazioCiclismo : Remco Evenepoel si difende sulla Sierra Nevada e conclude la seconda settimana con 1'34' di vantaggio su Primoz Ro… - SpazioCiclismo : Rivediamo il finale della tappa regina de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Soler da solo in testa Ayuso perde contatto dai migliori -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 10 chilometri Miguel Angel Lopez prova ad andarsene -… -