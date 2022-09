Una preghiera per il jazz (Di domenica 4 settembre 2022) «Compositore, ignora il solfeggio. Chitarrista, suona con due dita. Musicista ‘hot’, ha composto una messa», così la stampa francese presenta Django Reinhardt all’inizio degli anni Quaranta, quando annuncia la Messe L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 4 settembre 2022) «Compositore, ignora il solfeggio. Chitarrista, suona con due dita. Musicista ‘hot’, ha composto una messa», così la stampa francese presenta Django Reinhardt all’inizio degli anni Quaranta, quando annuncia la Messe L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : Una preghiera per Lady Diana, Principessa amata dal popolo. Ha vissuto in prima linea impegnandosi per la sicurezza… - levante74 : @diehexe68 Un abbraccio e una preghiera ?? - ImGlad73 : @GinewraWildlife Recita una preghiera alla San Benoit e poi bevitela … Sei assolta ???????? - AntoninaLeone : RT @LottiPatty: Signori attivisti chiedo che facciate una preghiera per il gattino di animal holocaust del mio caro amico anche egli attivi… - LottiPatty : Signori attivisti chiedo che facciate una preghiera per il gattino di animal holocaust del mio caro amico anche egl… -