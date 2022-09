Preghiera della sera del 4 Settembre 2022: “Perdona i miei peccati” (Di domenica 4 settembre 2022) “Perdona i miei peccati”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 settembre 2022) “”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : ??? Oggi, 3 settembre ?? ore 18.30 ??Basilica di San Giovanni in Laterano Veglia di Preghiera in preparazione della be… - teatrolafenice : Stasera ascoltiamo la preghiera della notte da 'Hänsel e Gretel' di Engelbert Humperdinck, nato oggi nel 1854. Hans… - vaticannews_it : Nel video di preghiera per settembre, il #Papa ribadisce l’inammissibilità della #penadimorte, ancora applicata in… - KattInForma : Preghiera della sera del 4 Settembre 2022: “Perdona i miei peccati” - introducemewell : @FrancyMary96 Fine della preghiera ?? -