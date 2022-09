MotoGP, Andrea Dovizioso si ritira. Un grande pilota che ha trovato Marc Marquez sulla sua strada (Di domenica 4 settembre 2022) Sipario. Con il 12° posto del GP di San Marino si è chiusa definitivamente la carriera di Andrea Dovizioso. A 36 anni, il pilota forlivese ha deciso di salutare il Circus delle due-ruote nella consapevolezza di non riuscire a essere più competitivo per traguardi ambiziosi. 345 le gare disputate nel Motomondiale, con 24 successi e 103 podi che gli hanno permesso di vincere un titolo mondiale in 125cc ed essere per ben cinque volte vice campione, tre delle quali in top-class, alle spalle di Marc Marquez. Dal 2017 al 2019 il “Dovi” è stato il rivale numero uno del fuoriclasse iberico, bravo non solo a rivaleggiare con lui, ma soprattutto a credere fortemente nel progetto Ducati. La Rossa, naufragata dopo l’addio di Casey Stoner e le incomprensioni con Valentino Rossi, aveva bisogno di ricominciare da ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Sipario. Con il 12° posto del GP di San Marino si è chiusa definitivamente la carriera di. A 36 anni, ilforlivese ha deciso di salutare il Circus delle due-ruote nella consapevolezza di non riuscire a essere più competitivo per traguardi ambiziosi. 345 le gare disputate nel Motomondiale, con 24 successi e 103 podi che gli hanno permesso di vincere un titolo mondiale in 125cc ed essere per ben cinque volte vice campione, tre delle quali in top-class, alle spalle di. Dal 2017 al 2019 il “Dovi” è stato il rivale numero uno del fuoriclasse iberico, bravo non solo a rivaleggiare con lui, ma soprattutto a credere fortemente nel progetto Ducati. La Rossa, naufragata dopo l’addio di Casey Stoner e le incomprensioni con Valentino Rossi, aveva bisogno di ricominciare da ...

