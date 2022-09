Mosca | “Crisi Russia-Occidente finirà a tavolo trattative”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Qualsiasi confronto finisce con la distensione, qualsiasi situazione difinisce aldelle. Sarà così anche questa volta. Difficilmente accadrà presto, ma accadrà”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista a Pavel Zarubin, su Rossiya-1, ha risposto così alle domande sui rapporti dellacon l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Laè disponibile a dialogare con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ma solo “su come saranno soddisfatte le nostre condizioni” per mettere fine al conflitto, ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha quindi risposto affermativamente alla domanda se le condizioni dellarimangano le stesse. “Sicuramente – ha detto il portavoce – L’operazione è in corso, tutti gli obiettivi ...

La Francia si prepara all'inverno e corre ai ripari per contrastare la crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. La ministra francese per la Transizione ... E minaccia Il colosso francese ... L'aumento dei costi dei materiali La crisi energetica e l'inflazione galoppante, intanto, si ... In totale, nei primi 6 mesi dello scorso anno i soldi dati dall'Ue a Mosca sono stati 39 miliardi, ... Settantamila persone in piazza nella capitale ceca per dire no alla Nato, alle sanzioni e al caro-bollette. Ad arringarle tutti i partiti anti-sistema.