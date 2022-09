Luci da Venezia. Perché nessun outfit da tappeto rosso può dirsi davvero perfetto senza una buona dose di scintille (Di domenica 4 settembre 2022) Non solo abiti unici. I look delle protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2022 non rinunciano al tocco di luce. E che luce: a brillare sotto i riflettori della 97esima edizione, gioielli preziosi firmati dalle Maison di Alta Gioielleria, da Cartier (sponsor della manifestazione) a Bulgari. Mostra del Cinema di Venezia 2022, i gioielli più belli guarda le foto Leggi anche › Venezia 79, il meglio di domenica 4 settembre: Penélope Cruz per Crialese, Elodie e Sadie Sink ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 settembre 2022) Non solo abiti unici. I look delle protagoniste della Mostra del Cinema di2022 non rinunciano al tocco di luce. E che luce: a brillare sotto i riflettori della 97esima edizione, gioielli preziosi firmati dalle Maison di Alta Gioielleria, da Cartier (sponsor della manifestazione) a Bulgari. Mostra del Cinema di2022, i gioielli più belli guarda le foto Leggi anche ›79, il meglio di domenica 4 settembre: Penélope Cruz per Crialese, Elodie e Sadie Sink ...

