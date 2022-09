Lavatrice o frigorifero, quale elettrodomestico pesa di più sulla bolletta? (Di domenica 4 settembre 2022) Gli aumenti delle bollette stanno decisamente preoccupando. Molti si chiedono chi incide di più tra Lavatrice e frigorifero. Tale domanda è comune dato il peso di questi due elettrodomestici. Andiamo a scoprirlo insieme. I grandi elettrodomestici rientrano in maniera inevitabile nel discorso bollette. Dalla Lavatrice al frigorifero, sono tanti i dispositivi che ogni giorno vengono utilizzati. Cosa che li porta ad avere una certa incidenza in termini di consumo. Adobe StockLa gestione delle finanze da parte delle famiglie è resa sempre più complicata dai continui aumenti. I rialzi su bollette di luce e gas non lasciano per nulla tranquilli. Proprio per questo motivo si cerca di risparmiare in ogni modo. Conoscere quale elettrodomestico consuma di più e, nel caso, ... Leggi su chenews (Di domenica 4 settembre 2022) Gli aumenti delle bollette stanno decisamente preoccupando. Molti si chiedono chi incide di più tra. Tale domanda è comune dato il peso di questi due elettrodomestici. Andiamo a scoprirlo insieme. I grandi elettrodomestici rientrano in maniera inevitabile nel discorso bollette. Dallaal, sono tanti i dispositivi che ogni giorno vengono utilizzati. Cosa che li porta ad avere una certa incidenza in termini di consumo. Adobe StockLa gestione delle finanze da parte delle famiglie è resa sempre più complicata dai continui aumenti. I rialzi su bollette di luce e gas non lasciano per nulla tranquilli. Proprio per questo motivo si cerca di risparmiare in ogni modo. Conoscereconsuma di più e, nel caso, ...

RaiNews : La tentazione di staccare le spine per abbattere il costo delle bollette è forte - misiagentiles : RT @RaiNews: La tentazione di staccare le spine per abbattere il costo delle bollette è forte - infoiteconomia : Bollette, i consigli per risparmiare: frigorifero, lavatrice, forno, condizionatore - Marilenapas : RT @RaiNews: La tentazione di staccare le spine per abbattere il costo delle bollette è forte - OfficialGattara : @Laf3001 Ma quanto consuma una TV in stand by, 50 centesimi al mese? EDDAI. Il frigorifero non lo puoi mettere in s… -