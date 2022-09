BARBARA D’URSO: “STIMO MARIA, MILLY E SILVIA. GLI OSSESSIONATI? CHE VITA DI MERDA…” (Di domenica 4 settembre 2022) “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà Meta D’URSO”. BARBARA D’URSO lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani dove svela la sua collaborazione nei corsi e master universitari in comunicazione alla LUISS e IULM. “Sono la prima – dice la popolare conduttrice di Canale 5 – a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 4 settembre 2022) “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà Meta”.lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani dove svela la sua collaborazione nei corsi e master universitari in comunicazione alla LUISS e IULM. “Sono la prima – dice la popolare conduttrice di Canale 5 – a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso ...

vinzasr : RT @j_gufo: Prevedo un inverno durissimo di tutorial su come risparmiare 2 volt asciugandosi i capelli nel forno dopo avere cucinato il pol… - bubinoblog : BARBARA D'URSO: 'STIMO MARIA, MILLY E SILVIA. I MIEI OSSESSIONATI? CHE VITA DI MERDA...' - SPYit_official : Barbara D’Urso si rivolge a chi la odia: “Ossessionati da me, ma che vita di merd*a fate?” #barbaradurso… - zazoomblog : Barbara d’Urso contro chi diceva che Mediaset l’aveva cacciata: “Ossessionati da me che vita di M fanno?” -… - giuseppe_alto : Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa Barbara d'Urso durante l'intervento al Festival della Tv alla vigilia del… -

Barbara D'Urso, sto per sbarcare sul Metaverso Si chiamerà 'Meta d'Urso'". Barbara D'Urso, conduttrice tv e attrice, lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani, dove racconta di avere ricevuto dalla Luiss business school un incarico di docenza ... Enrica Bonaccorti nuda su Instagram, condannata l'influencer Morali. Il giudice: "Un fake per vendetta" A stabilire la cifra è stato il Tribunale civile di Roma, esprimendosi sulla lite che nello studio di Barbara D'Urso nel giugno 2020 ha visto contrapposte la conduttrice Enrica Bonaccorti ed Elena ... Agenzia ANSA Si chiamerà 'Meta'"., conduttrice tv e attrice, lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani, dove racconta di avere ricevuto dalla Luiss business school un incarico di docenza ...A stabilire la cifra è stato il Tribunale civile di Roma, esprimendosi sulla lite che nello studio dinel giugno 2020 ha visto contrapposte la conduttrice Enrica Bonaccorti ed Elena ... Barbara D'Urso, sto per sbarcare sul Metaverso