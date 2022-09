VIDEO MotoGP, GP Misano 2022: highlights e sintesi qualifiche. Miller in pole, Bagnaia penalizzato (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di San Marino 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. La Ducati ha sfoggiato il proprio strapotere e ha piazzato sei moto nelle prime sette posizioni. Jack Miller scatterà dalla pole position, l’australiano sarà affiancato in prima fila da Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia partirà dalla quinta piazzola: il piemontese è stato secondo in qualifica, ma deve scontare tre posizioni di penalità e così sarà nel cuore della seconda fila alle spalle dello spagnolo Maverick Vinales su Aprilia e davanti al francese Johann Zarco. Francesco Bagnaia vuole tenere aperto il Mondiale e partirà davanti al leader Fabio Quartararo, soltanto ottavo con la sua Yamaha ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate ledel GP di San Marino, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. La Ducati ha sfoggiato il proprio strapotere e ha piazzato sei moto nelle prime sette posizioni. Jackscatterà dallaposition, l’australiano sarà affiancato in prima fila da Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Francescopartirà dalla quinta piazzola: il piemontese è stato secondo in qualifica, ma deve scontare tre posizioni di penalità e così sarà nel cuore della seconda fila alle spalle dello spagnolo Maverick Vinales su Aprilia e davanti al francese Johann Zarco. Francescovuole tenere aperto il Mondiale e partirà davanti al leader Fabio Quartararo, soltanto ottavo con la sua Yamaha ...

ducaticorse : Home GP gets underway! Forza @PeccoBagnaia ??? Forza @jackmilleraus ???? e Forza @DucatiMotor ???? #SanMarinoGP @MotoGP - ducaticorse : Buongiorno, Misano! We’re ready for QUALI DAY! #SanMarinoGP ???? #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #MotoGP… - ducaticorse : Ducatisti, ARRIVIAMO! ?? ? #SanMarinoGP #TakeMeBackTuesday #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam @MotoGP | @PeccoBagnaia… - sonocancro : non posso vederlo così ?? #SanMarinoGP - pribaskori : RT @ducaticorse: Buongiorno, Misano! We’re ready for QUALI DAY! #SanMarinoGP ???? #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #MotoGP @DucatiMotor | @… -