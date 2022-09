Vibo Valentia, pioggia di milioni per i beni culturali ma i lavori vanno a rilento. E i turisti trovano chiuse mura e aree archeologiche (Di sabato 3 settembre 2022) I mosaici cosiddetti delle Quattro stagioni e della Nereide del quartiere di Sant’Aloe? Inaccessibili. Come il tratto di oltre 500 metri delle mura greche con una serie di torri semicircolari in contrada Trappeto Vecchio. Non diversamente dalle aree sacre nelle località Cofino, Belvedere Telegrafo, all’interno del parco delle Rimembranze e Cava Cordopatri, nelle immediate vicinanze del castello normanno-svevo. Alla stessa maniera delle strutture superstiti di un edificio di epoca ellenistica, di una domus imperiale, del battistero paleocristiano, in piazza San Leoluca. Il complesso di Santa Chiara, della fine del XVI secolo, è fruibile, ma solo come sede del sistema bibliotecario Vibonese. E non come spazio museale. A Vibo Valentia, sul versante tirrenico della Calabria, i resti della polis greca e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) I mosaici cosiddetti delle Quattro stagioni e della Nereide del quartiere di Sant’Aloe? Inaccessibili. Come il tratto di oltre 500 metri dellegreche con una serie di torri semicircolari in contrada Trappeto Vecchio. Non diversamente dallesacre nelle località Cofino, Belvedere Telegrafo, all’interno del parco delle Rimembranze e Cava Cordopatri, nelle immediate vicinanze del castello normanno-svevo. Alla stessa maniera delle strutture superstiti di un edificio di epoca ellenistica, di una domus imperiale, del battistero paleocristiano, in piazza San Leoluca. Il complesso di Santa Chiara, della fine del XVI secolo, è fruibile, ma solo come sede del sistema bibliotecarionese. E non come spazio museale. A, sul versante tirrenico della Calabria, i resti della polis greca e del ...

matteosalvinimi : Vibo Valentia, una calda domenica di agosto in Calabria, tanta bella gente in piazza con la Lega. Dai che si vince!… - petergomezblog : Vibo Valentia, pioggia di milioni per i beni culturali ma i lavori vanno a rilento. E i turisti trovano chiuse mura… - 5oekat353817801 : RT @ItalyInTheHeart: ???? Pizzo, Vibo Valentia, Calabria ?? @francesco.cozza.5 #pizzo #vibovalentia #calabria #spiaggia #beach #summer #estat… - TgrRaiCalabria : @_Carabinieri_ Vibo Valentia, cambio di guardia. Il servizio nel tg delle 14 @TgrRai #IoSeguoTgr… - Marc30680 : RT @fede8804: Lo sciacallaggio e l’insensibilità di tale giornale è aberrante . Bimba morta per insufficienza epatica spacciata per covid.… -