Ucraina: sindaco, 'a Melitopol russi vietano importazione medicine essenziali' (Di sabato 3 settembre 2022) Melitopol, 3 set. (Adnkronos) - "Ogni giorno, gli occupanti dimostrano al mondo intero la loro sfacciata violazione delle norme del diritto umanitario internazionale. Questa volta hanno deciso di vietare l'importazione di qualsiasi bene essenziale nei territori temporaneamente occupati, compresi medicinali vitali e prodotti per l'igiene dei bambini e adulti" Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, aggiungendo che "migliaia di cittadini della città, che soffrono di malattie croniche, potrebbero essere sull'orlo della vita o della morte, visto che è impossibile acquistare farmaci importati in città". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022), 3 set. (Adnkronos) - "Ogni giorno, gli occupanti dimostrano al mondo intero la loro sfacciata violazione delle norme del diritto umanitario internazionale. Questa volta hanno deciso di vietare l'di qualsiasi bene essenziale nei territori temporaneamente occupati, compresi medicinali vitali e prodotti per l'igiene dei bambini e adulti" Lo ha scritto su Telegram ildiIvan Fedorov, aggiungendo che "migliaia di cittadini della città, che soffrono di malattie croniche, potrebbero essere sull'orlo della vita o della morte, visto che è impossibile acquistare farmaci importati in città".

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - MichaelaMeroni : RT @guffanti_marco: @demagistris Sei costato più tu come sindaco di Napoli che finora la guerra in Ucraina. - Afrodite_emma : RT @ultimenotizie: Potenti esplosioni questo pomeriggio a #Mykolaiv, nel sud dell'#Ucraina. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco Oleksan… - VITAnonprofit : RT @MeanAzione: ?? Oggi a Torrecuso (BN) il convegno ?????????? ?????????? ????????????????i. Si parlerà anche di #Mean, #Ucraina e dei legami di fratellanza… - JohnnyUtah_77 : RT @guffanti_marco: @demagistris Sei costato più tu come sindaco di Napoli che finora la guerra in Ucraina. -