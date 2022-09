Traffico Roma del 03-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani riaperto da poco alraccordo anulare prima bloccato in carreggiata esterna per carichi dispersi la sede stradale all’altezza dello svincolo per la diramazioneSud regolare ilanche sul resto del raccordo lungo le due carreggiate nulla da segnalare in città la circolazione è scarsa ovunque ricordiamo che oggi domenica le metropolitane seguono l’orario prolungato con le ultime partenze da capolinea alle 1:30 sulla ferrovia-lido prosegue fino al 4 di settembre la sospensione dei lavori serali iniziate a metà luglio da lunedì 5 settembre riprenderanno i lavori pertanto nelle ore serali le corse saranno limitate ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...