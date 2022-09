Serena Williams ko al terzo turno | l’addio tra le lacrime

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 3 settembre 2022) Dopo 25 anni si chiude la carriera di. La leggenda statunitense ha giocato il suo ultimo match agli US Open ed è stata battuta in tre set dall'australiana Ajla Tomljanovic. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6. Con l'eliminazione aldegli Us Open si chiude la carriera della leggenda del tennis (in campo si è lasciata andare alle), che aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni. "Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma. Mio Dio, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questo viaggio incredibile, durato anni, decenni" ha detto la tennista statunitense. "Mio Dio, decenni. Ma tutto è cominciato dai miei genitori, devo dire grazie soprattutto a loro. Queste sonodi gioia, mio Dio. E ...