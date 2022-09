Scontri dopo Napoli-Lecce | pugni e calci ai poliziotti | arrestati due tifosi

MarioGallone2 : Dopo mezz'ora di scontri hai finito le armi..... - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Calcio: disordini dopo Napoli-Lecce, arrestati due ultrà ospiti. Scontri con gli agenti durante le fasi di deflusso #ANSA h… - ottopagine : Disordini dopo Napoli-Lecce: arrestati due ultrà pugliesi #Napoli -

La serie A più incerta degli ultimi anni cala subito un tris d'assi dial vertice : Fiorentina - Juventus, Milan - Inter e Lazio - Napoli, derby effettivi o di ...le due sconfitte subite lo ...IRAQ Infuriati per la crisi politica che dura da mesi e che nei giorni scorsi ha visto... reo di aver diffuso la preghiera mariana per la pace di papa Francesco,aver ascoltato la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ennesima tragedia della strada a Messina. Un incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Consolare Pompea. Uno scontro auto-scooter ha causato il decesso ...