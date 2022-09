Royal Family | Scoppia il caso internazionale, tutta colpa di Meghan: “È una svitata!” (Di sabato 3 settembre 2022) Meghan Markle sotto un’ondata di polemiche: nessuno le crede più, critiche da tutto il mondo, sono tutti con la corona Meghan-Markle-InstagramSembra proprio che la questione Royal Family sia diventata mondiale. Meghan Markle, la moglie di Harry, sta diventando l’antagonista della storia, mettendo sull’attenti tutti gli esperti: la Royal Family sarebbe la vittima di questa donna esuberante? Dov’è la verità? Partendo dal fatto che si tratti di teorie e non di certezze, sembrerebbe proprio che il carattere arrogante di Meghan sia la questione pungente: la famiglia non avrebbe mai voluto vedere Harry insieme a questa donna, troppo distante dalle logiche di Palazzo e molto arrivista. In diverse interviste Meghan è tornata ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 settembre 2022)Markle sotto un’ondata di polemiche: nessuno le crede più, critiche da tutto il mondo, sono tutti con la corona-Markle-InstagramSembra proprio che la questionesia diventata mondiale.Markle, la moglie di Harry, sta diventando l’antagonista della storia, mettendo sull’attenti tutti gli esperti: lasarebbe la vittima di questa donna esuberante? Dov’è la verità? Partendo dal fatto che si tratti di teorie e non di certezze, sembrerebbe proprio che il carattere arrogante disia la questione pungente: la famiglia non avrebbe mai voluto vedere Harry insieme a questa donna, troppo distante dalle logiche di Palazzo e molto arrivista. In diverse intervisteè tornata ...

