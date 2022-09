Roma, Kluivert al Valencia accolto da un ceffone di Gattuso VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) L'allenatore del Valencia, Gattuso dà un ceffone all'attaccante olandese arrivato dalla Roma, Justin Kluivert: "Non parli... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) L'allenatore deldà unall'attaccante olandese arrivato dalla, Justin: "Non parli...

Glongari : Affare fatto ?? Justin #Kluivert va al #Valencia dalla #Roma - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @OfficialASRoma, Justin #Kluivert si trasferisce al #Valencia in prestito gratuito c… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | #Roma, Rafaela #Pimenta in contatto con #Espanyol e #Valencia per #Kluivert - fabriziocosimi1 : RT @tempoweb: Il #calciomercato della #ASRoma quasi a costo zero: stipendi su con #Dybala e #Belotti, ma che lavoro sulle cessioni https://… - ASR_Goalmania : RT @tempoweb: Il #calciomercato della #ASRoma quasi a costo zero: stipendi su con #Dybala e #Belotti, ma che lavoro sulle cessioni https://… -