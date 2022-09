positanonews : Matrimonio da sogno a Capri per Massimo Osanna: celebra Paolo Sorrentino tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca #matrimonio #nozze Matrimonio da sogno a Capri per Massimo Osanna: celebra Paolo Sorrentino - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Paolo Sorrentino celebra a Capri le nozze di Massimo Osanna con il compagno. Una festa lunga tre giorni [di Stella Cervasio… - rep_napoli : Paolo Sorrentino celebra a Capri le nozze di Massimo Osanna con il compagno. Una festa lunga tre giorni [di Stella… - CatelliRossella : Paolo Sorrentino celebra a Capri le nozze di Massimo Osanna con il compagno. Una festa lunga tre giorni… -

Per ora presente il mondo del cinema e dello spettacolo: innanzitutto, che domani celebrerà le nozze, poi Valeria Bruni Tedeschi , Serena Dandini con il marito musicista Lele ...ha officiato uno dei matrimoni più attesi dell'anno: Massimo Osanna e Gianluca De Marchi si sono sposati a ...Il regista oggi sull'isola per l'unione da Oscar: tre giorni di cocktail, cerimonia e relaxing day. Tutti i dettagli dell'evento ...L’Italia avrebbe bisogno di un grande esame di coscienza nazionale: per rivalutare la gloriosa stagione della Prima Repubblica, per rileggere con spirito ...