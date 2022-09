Medjugorje | Tanti auguri di buon compleanno Vicka!

(Di sabato 3 settembre 2022) Oggi, 3 settembre, vogliamo fare i nostrialla veggente Vicka Ivankovic di, amata per il suo carisma e il suo sorriso. Desideriamo ricordarla con un video che la ritrae in una circostanza molto speciale. Vicka è nata a Bijakovici, una frazione di, il 3 settembre 1964. Fu una delle prime a vedere L'articolodiproviene da La Luce di Maria.

figliodelvesuv2 : Ci sono tanti misteri nel Mondo,tipo ma a Medjugorje davvero appare la Madonna?quando finirà la vita sulla terra,è… - CiaoKarol : TANTISSIMI ARTICOLI SELEZIONATI PER TE! Oggetti di fede e devozione, #Medjugorje #Lourdes #Fatima #PadrePio… - CiaoKarol : OLTRE 1.500 ARTICOLI SELEZIONATI PER TE! Oggetti di fede e devozione, #Medjugorje #Lourdes #Fatima #PadrePio… -

corriereadriatico.it

... con la mission primaria di finanziare il primo soccorso nei luoghi mariani die ... "Bellissimo evento, tantissimi vip per una meta gettonata come Forte dei Marmi in compagnia diamici ......aed alla loro classificazione nell'ambito delle apparizioni o dei fenomeni naturali ma eccezionali. La Chiesa sulla questione è sempre molto cauta e malgrado la presenza diministri ... Tanti morti sulla statale Adriatica: da Medjugorje la Madonnina che protegge gli automobilisti. Domani la bene L'82enne di Scorzé morto durante un pellegrinaggio ci ricorda che cos'è l'amore. Fino all'estremo sacrificio Prima di morire, lei glielo aveva chiesto tante volte. Forse troppe. "Vai a Medjugorje ". E ...Messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 agosto, apparizione Marija Pavlovic: “con voi per guidarvi su via della pace, solo così si avrà la pace nel mondo” ...