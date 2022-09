Disordini per Cagliari-Napoli, 21 Daspo a ultras partenopei (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVentuno Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosi partenopei per i Disordini prima e dopo la gara dello scorso 21 febbraio tra Cagliari e Napoli alla Unipol Domus. Il provvedimento è arrivato oggi dalla Questura del capoluogo sardo. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tifosi del Napoli, una volta arrivati alla stazione si sarebbero rifiutati di salire sui bus predisposti dal servizio di sicurezza avvicinandosi allo stadio a piedi in un corteo senza autorizzazione. Gli ultrà del Napoli erano circa 250: proprio per evitare di salire sui pullman, erano scesi dal treno, partito dall’aeroporto di Elmas, alla fermata precedente, a Santa Gilla. Ritenendo ormai impossibile farli salire sui bus ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVentuno(divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosiper iprima e dopo la gara dello scorso 21 febbraio traalla Unipol Domus. Il provvedimento è arrivato oggi dalla Questura del capoluogo sardo. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tifosi del, una volta arrivati alla stazione si sarebbero rifiutati di salire sui bus predisposti dal servizio di sicurezza avvicinandosi allo stadio a piedi in un corteo senza autorizzazione. Gli ultrà delerano circa 250: proprio per evitare di salire sui pullman, erano scesi dal treno, partito dall’aeroporto di Elmas, alla fermata precedente, a Santa Gilla. Ritenendo ormai impossibile farli salire sui bus ...

