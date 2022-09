Chiara Ferragni e Fedez, sapete quanto hanno speso per questo vestitino di Victoria? Ecco i prezzi (fuori dal mondo) (Di sabato 3 settembre 2022) I Ferragnez sono al centro delle attenzioni del pubblico che ama bazzicare sui social. I re dell'intrattenimento via Instagram e TikTok fanno parlare di sé per il valore degli indumenti dei più piccoli della famiglia. L'abitino griffato per la piccola Vittoria ha un costo che scandalizza i genitori follower dei Ferragnez. I Ferragnez sono il nucleo famigliare composto dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, il rapper e influencer Federico Lucia in arte Fedez e i figli Leone e Vittoria. I due genitori amano condividere tutti i momenti della vita a quattro, non mancando di ironizzare anche nei momenti che ad alcuni sembrerebbero inopportuni. Tra gli ultimi contenuti intrattenitivi dei Ferragnez spicca, ad esempio, un video di collage in cui i figli fanno i capricci. A creare le polemiche intorno ai Ferragnez non c'è solo la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 3 settembre 2022) I Ferragnez sono al centro delle attenzioni del pubblico che ama bazzicare sui social. I re dell'intrattenimento via Instagram e TikTok fanno parlare di sé per il valore degli indumenti dei più piccoli della famiglia. L'abitino griffato per la piccola Vittoria ha un costo che scandalizza i genitori follower dei Ferragnez. I Ferragnez sono il nucleo famigliare composto dall'imprenditrice digitale, il rapper e influencer Federico Lucia in artee i figli Leone e Vittoria. I due genitori amano condividere tutti i momenti della vita a quattro, non mancando di ironizzare anche nei momenti che ad alcuni sembrerebbero inopportuni. Tra gli ultimi contenuti intrattenitivi dei Ferragnez spicca, ad esempio, un video di collage in cui i figli fanno i capricci. A creare le polemiche intorno ai Ferragnez non c'è solo la ...

_prettystroke_ : @Immartiii dai non sei cogliona, era giusto una promessa davvero difficile da mantenere tranne se fossi stata chiara ferragni - justisterica : RT @Malcontenta1: CHIARA FERRAGNI DOVE CREDI DI ANDARE CON QUEI PANTALONI A VITA BASSA NON OSARE FARLI TORNARE IN VOGA CHE QUI C'È ANCORA G… - VaneGenevieve : RT @Malcontenta1: CHIARA FERRAGNI DOVE CREDI DI ANDARE CON QUEI PANTALONI A VITA BASSA NON OSARE FARLI TORNARE IN VOGA CHE QUI C'È ANCORA G… - FuckHater83 : RT @Malcontenta1: CHIARA FERRAGNI DOVE CREDI DI ANDARE CON QUEI PANTALONI A VITA BASSA NON OSARE FARLI TORNARE IN VOGA CHE QUI C'È ANCORA G… - LM271603 : RT @Malcontenta1: CHIARA FERRAGNI DOVE CREDI DI ANDARE CON QUEI PANTALONI A VITA BASSA NON OSARE FARLI TORNARE IN VOGA CHE QUI C'È ANCORA G… -