Casagrande | “Ho realizzato tanti dei miei sogni | ma non smetto mai di aprire i cassetti”

(Di sabato 3 settembre 2022) di Monica De Santis Tutti in piedi per Antonio. È iniziato così giovedì scorso l’incontro in Arena Troisi con il figlio, Maurizio, protagonista della quinta giornata del Premio Fabula, il Festival di scrittura dei ragazzi di Bellizzi. Tra i più amati interpreti della commedia italiana, si è costruito una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nel teatro nostrano, ma per i dreamers a Bellizzi è principalmente il figlio dell’allievo di Eduardo, Antonio, scomparso appena un mese fa, dal quale affabulatori (i più piccoli, dagli 8 ai 15 anni) e i creativi (dai 15 anni in su) sono partiti con le domande. L’agorà di Fabula lo accoglie tra gli applausi e le urla di gioia. Cosa le ha insegnato suo padre? «Mi ha lasciato un insegnamento che non è di moda: l’eleganza e il rispetto anche delle piccole cose. Quello stile che lui ha portato avanti per anni ...