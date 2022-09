Bones and All a Venezia79, l’amore ai tempi del cannibalismo nel film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet (recensione) (Di sabato 3 settembre 2022) Solo gli amanti sopravvivono: Bones and All a Venezia79 scuote le platee raccontando una tenera (per modo di dire) storia di cannibalismo, sopravvivenza e scoperta di sé. Luca Guadagnino prosegue nella sua vena horror e, dopo aver sconvolto nel 2018 con il nuovo Suspiria, adatta l’omonimo romanzo Fino all’Osso per lo schermo. Il risultato è un racconto di formazione tra amore, horror e road movie. Al centro della vicenda c’è Maren (interpretata da Taylor Russell), una 18enne che si mette alla ricerca di sua madre dopo uno strano e preoccupante evento che obbliga lei e suo padre a fuggire. Maren infatti non è un’adolescente come tutte le altre, e fin da piccola ha sviluppato una tendenza cannibale senza rendersene conto. Appena si manifestano i sintomi, lei e suo padre sono costretti a fare i bagagli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Solo gli amanti sopravvivono:and All ascuote le platee raccontando una tenera (per modo di dire) storia di, sopravvivenza e scoperta di sé.prosegue nella sua vena horror e, dopo aver sconvolto nel 2018 con il nuovo Suspiria, adatta l’omonimo romanzo Fino all’Osso per lo schermo. Il risultato è un racconto di formazione tra amore, horror e road movie. Al centro della vicenda c’è Maren (interpretata da Taylor Russell), una 18enne che si mette alla ricerca di sua madre dopo uno strano e preoccupante evento che obbliga lei e suo padre a fuggire. Maren infatti non è un’adolescente come tutte le altre, e fin da piccola ha sviluppato una tendenza cannibale senza rendersene conto. Appena si manifestano i sintomi, lei e suo padre sono costretti a fare i bagagli ...

