Addio al calcio: l’insospettabile idolo del pallone ha detto basta (Di sabato 3 settembre 2022) Un Addio alquanto inaspettato, che ha lasciato a bocca aperta i fan del celebre sport. Ma scopriamo insieme i dettagli. L’annuncio inaspettato è arrivato poco fa, spiazzando i fan. Dopo anni di servizio, per lui è arrivato il momento di dire Addio. Foto da CanvaUna stagione che non sembrava essere l’ultima e invece è proprio così. Alla fine della stagione 2022/2023 darà l’Addio definitivo al calcio, la sua più grande passione. La stessa che l’ha accompagnato per decenni. Un Addio inaspettato Secondo le ultime indiscrezioni Pierluigi Pardo, famoso conduttore e telecronista Rai, lascerà il mondo calcistico. Alla fine della prossima stagione lascerà l’ambiente lavorativo che l’ha accolto decenni fa e comincerà un nuovo capitolo della sua vita. É Davide Maggio ad annunciarlo. Una notizia poi confermata ... Leggi su curiosauro (Di sabato 3 settembre 2022) Unalquanto inaspettato, che ha lasciato a bocca aperta i fan del celebre sport. Ma scopriamo insieme i dettagli. L’annuncio inaspettato è arrivato poco fa, spiazzando i fan. Dopo anni di servizio, per lui è arrivato il momento di dire. Foto da CanvaUna stagione che non sembrava essere l’ultima e invece è proprio così. Alla fine della stagione 2022/2023 darà l’definitivo al, la sua più grande passione. La stessa che l’ha accompagnato per decenni. Uninaspettato Secondo le ultime indiscrezioni Pierluigi Pardo, famoso conduttore e telecronista Rai, lascerà il mondo calcistico. Alla fine della prossima stagione lascerà l’ambiente lavorativo che l’ha accolto decenni fa e comincerà un nuovo capitolo della sua vita. É Davide Maggio ad annunciarlo. Una notizia poi confermata ...

