Volley | regolamento Mondiali maschili 2022 | formula e come funziona

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ile ladeidimaschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Dopo lo strepitoso trionfo agli Europei 2021 e il quarto posto nellaball Nations League, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per provare a confermarsi tra i top team. Parteciperanno alla competizione 24 squadre, suddivise in sei gironi da quattro ciascuno. Ogni Nazionale disputerà tre sfide e a passare il turno saranno le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. A questo punto, sarà stilata una classifica complessiva delle migliori squadre dalla prima alla sedicesima (a differenza di quanto inizialmente comunicato, se qualificate le due nazioni ospitanti Polonia e Slovenia non saranno ...