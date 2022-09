Venezia 2022, Romain Gavras nella banlieue come in una tragedia greca (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “La tragedia greca ha sempre ispirato la mia vita e la mia formazione. Mi affascinano il suo significato simbolico, il concetto di unita? di tempo e il modo di trascendere la realta?, e desideravo avvicinarmi il piu? possibile a questo metodo di narrazione, per tradurlo in immagini e creare un’esperienza cinematografica immersiva”. Romain Gavras porta in concorso a Venezia 79 Athena, film scritto insieme a Ladj Ly (già premiato a Cannes per Les Misérables) ed Elias Belkeddar. Targato Netflix, che lo renderà disponibile in streaming dal 23 settembre, Athena racconta i giorni di guerriglia nella comunità omonima a seguito di un video dal quale sembrerebbe che la polizia abbia ucciso senza motivo un giovane indifeso. Era il fratello minore di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Laha sempre ispirato la mia vita e la mia formazione. Mi affascinano il suo significato simbolico, il concetto di unita? di tempo e il modo di trascendere la realta?, e desideravo avvicinarmi il piu? possibile a questo metodo di narrazione, per tradurlo in immagini e creare un’esperienza cinematografica immersiva”.porta in concorso a79 Athena, film scritto insieme a Ladj Ly (già premiato a Cannes per Les Misérables) ed Elias Belkeddar. Targato Netflix, che lo renderà disponibile in streaming dal 23 settembre, Athena racconta i giorni di guerrigliacomunità omonima a seguito di un video dal quale sembrerebbe che la polizia abbia ucciso senza motivo un giovane indifeso. Era il fratello minore di ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Zelensky irrompe a Venezia, in video i nomi dei 358 bambini e ragazzi uccisi in guerra. L'intervento del pr… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - Agenzia_Ansa : Cento anni fa nasceva Vittorio Gassman. Il Mattatore, arrivato al successo cinematografico con 'I soliti ignoti' di… - zazoomblog : Ultime Notizie – Venezia 2022 Guadagnino on the road con gli amanti cannibali - #Ultime #Notizie #Venezia… - CiaobyDany : RT @yarynagrusha: Oggi inizia il programma “Decolonizing Art. Beyond the obvious” organizzata dall’Ukrainian Institute @UA_Institute alla @… -