Usa-Iran, tensioni sul nucleare: “Risposta di Teheran non costruttiva” (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Le tensioni tra Usa ed Iran sugli accordi nucleari sono in piena fase espansiva, a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Washington riportate dall’Ansa. Usa e Iran, la tensione scorre “nucleare” A parlare è il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, in merito alle risposte ricevute dall’Iran sul rilancio di un nuovo accordo sul nucleare tra le due parti. Una Risposta che non è stata definita “costruttiva” da parte americana. Si tratta soltanto dell’ultimo passaggio di una tensione crescente tra Usa e Iran, nel corso di un negoziato che non si mostra affatto semplice. La mediazione dell’Ue, come al solito non esattamente “pungente”, non è servita a stemperarla. Questo sebbene il capo della politica estera ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Letra Usa edsugli accordi nucleari sono in piena fase espansiva, a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Washington riportate dall’Ansa. Usa e, la tensione scorre “” A parlare è il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, in merito alle risposte ricevute dall’sul rilancio di un nuovo accordo sultra le due parti. Unache non è stata definita “” da parte americana. Si tratta soltanto dell’ultimo passaggio di una tensione crescente tra Usa e, nel corso di un negoziato che non si mostra affatto semplice. La mediazione dell’Ue, come al solito non esattamente “pungente”, non è servita a stemperarla. Questo sebbene il capo della politica estera ...

IlPrimatoN : Il 2015 è molto lontano - NuovoSud : Nucleare, gli Usa: ultima risposta dell'Iran non è costruttiva - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Nucleare, Usa: ultima risposta dell'Iran 'non è costruttiva' #nucleare #iran #usa - DeusCanisEst0 : @OfficialTozzi Troppi anni: solo in Italia però, perchè questi paesi ci stanno investendo Polonia, Cina, Slovenia,… - MediasetTgcom24 : Nucleare, Usa: ultima risposta dell'Iran 'non è costruttiva' #nucleare #iran #usa -

Nucleare, gli Usa: ultima risposta dell'Iran non è costruttiva Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "costruttiva". È questo l'ultimo atto del travagliato negoziato ripreso grazie ai mediatori dell'Unione europea: il capo della politica estera ... Nucleare: Usa, ultima risposta Iran 'non costruttiva' Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "costruttiva". È questo l'ultimo atto del travagliato negoziato ripreso grazie ai mediatori dell'Unione europea: il capo della politica estera ... TGCOM Nucleare, Usa: ultima risposta dell'Iran "non è costruttiva" Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "cost ... Nucleare: Usa, ultima risposta Iran 'non costruttiva' Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "cost ... Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "costruttiva". È questo l'ultimo atto del travagliato negoziato ripreso grazie ai mediatori dell'Unione europea: il capo della politica estera ...Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "costruttiva". È questo l'ultimo atto del travagliato negoziato ripreso grazie ai mediatori dell'Unione europea: il capo della politica estera ... Nucleare, Usa: ultima risposta dell'Iran "non è costruttiva" Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "cost ...Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "cost ...