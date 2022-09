Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 08:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le forze armate ucraine hanno distrutto nella notte un deposito di munizioni Russo nella città di Melito Paul attualmente sotto il controllo delle forze di Mosca lo riporta onion citando alcuni testimoni oculari da ottobre sifoni saranno abbassati di un grado da 20 a 19 tenuti accesi un’ora in meno al giorno e questo non verrà solo nelle case per i riscaldamenti centralizzati ma anche negli edifici pubblici a confermarlo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso dell’informativa sul piano di risparmio per il gas che sta tenendo duramente il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi la stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso cingola firmerà nei prossimi giorni ma non riguarderà solo i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le forze armate ucraine hanno distrutto nella notte un deposito di munizioni Russo nella città di Melito Paul attualmente sotto il controllo delle forze di Mosca lo riporta onion citando alcuni testimoni oculari da ottobre sifoni saranno abbassati di un grado da 20 a 19 tenuti accesi un’ora in meno al giorno e questo non verrà solo nelle case per i riscaldamenti centralizzati ma anche negli edifici pubblici a confermarlo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso dell’informativa sul piano di risparmio per il gas che sta tenendo duramente il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi la stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso cingola firmerà nei prossimi giorni ma non riguarderà solo i ...

