Traffico Roma del 02-09-2022 ore 11:30 (Di venerdì 2 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord si rallenta per lavori sulla Cassia bis all’altezza di via della Giustiniana Verso il raccordo rallentamenti anche su entrambe le carreggiate della via Cassia all’altezza di via di Grottarossa a Trieste lavori in corso provocano rallentamenti sulla via Salaria tra via nera e via Panama verso il centro per lo stesso motivo si rallenta sulla via Aurelia Antica in prossimità dell’ingresso di Villa Pamphili in zona Prenestina Rocca Cencia chiusa per incidente via Prenestina all’altezza di via del Fosso dell’Osa per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta per lavori sulla Cassia bis all’altezza di via della Giustiniana Verso il raccordo rallentamenti anche su entrambe le carreggiate della via Cassia all’altezza di via di Grottarossa a Trieste lavori in corso provocano rallentamenti sulla via Salaria tra via nera e via Panama verso il centro per lo stesso motivo si rallenta sulla via Aurelia Antica in prossimità dell’ingresso di Villa Pamphili in zona Prenestina Rocca Cencia chiusa per incidente via Prenestina all’altezza di via del Fosso dell’Osa per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Droga nascosta nelle scatolette di tonno, scoperto traffico illecito da Berlino a Roma: nove arresti - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Prenestina ? Chiusura temporanea altezza Via del Fosso dell'Osa ?????? traffico rallentato #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 10:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Cavour ?????? traffico rallentato altezza Via Giovanni Amendola #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma Colli Albani #Incidente - Via Appia Nuova ?????? #traffico code altezza Via Mario Menghini #Luceverde #Lazio -