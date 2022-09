Napoli-Lecce | due tifosi pugliesi arrestati per violenza e lesioni a pubblico ufficiale

(Di venerdì 2 settembre 2022) Duedelsono statia causa di resistenza,durante il confronto esterno con il. I sostenitori della squadra pugliese, infatti, si sono resi protagonisti di vari disordini nel contesto della partita di Serie A, non placando il loro impeto ai danni degli ultras rivali nemmeno di fronte alle forze dell’ordine intervenute sul posto. Rispetto a quanto descritto dagli agenti in questione in questura, proprio nel capoluogo campano, idelhanno provato a sfondare il ballatoio del settore ospiti, tentando più volte di sfondare il cordone di polizia situato in prossimità delle scale del Diego Armando Maradona.non solo ...

Ilarriva da due pareggi di fila con Fiorentina e. E ora per i ragazzi di Luciano Spalletti c'è lo scontro diretto con la Lazio del grande ex Maurizio Sarri . Il tecnico del club partenopeo ...L'attaccante delè stato, infatti, eletto calciatore del mese di agosto dall'Associazione ...giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il), ...Due uomini ritenuti appartenenti alle frange più violente della tifoseria ultras del Lecce sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito ai ...Antonio Cassano, ex calciatore ed attuale opinionista, ha commentato sui suoi canali social il pareggio di mercoledì del Napoli contro il Lecce: “Il Napoli è la grande delusione di questo turno, ...