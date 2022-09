Matthaus e la Champions dell’Inter | “Dovrà giocarsi secondo posto col Barcellona”

infoitsport : Inter, Matthaus: “In Champions i nerazzurri devono giocarsela col Barça” - CalcioPillole : #Inter, #Matthaus: 'In #Champions i nerazzurri devono giocarsela col #Barcellona per passare'. -

... il loro Mondiale sarà la squadra di club : non solo con la possibilità di rivincere lo scudetto, ma anche con quella di andare avanti il più possibile in. Questa squadra può riuscirci. ...Seguiamo il calcio italiano, speriamo che quest'anno sarà l'anno giusto per laLeague. Gli anni dell'Inter non li dimenticherò mai, sono sempre in contatto con Pellegrini e i miei compagni ...RB hat noch nie bei der Eintracht gewonnen. Vor dem Duell am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga stehen beide Mannschaften bei fünf Punkten. Wir haben alle wichtigen Infos zur Partie.Inter, le parole di Matthaus sul girone di Champions: "Bayern quasi imbattibile. Ci si gioca la qualificazione col Barcellona".