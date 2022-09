LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: Aleix Espargaró comanda la FP2, 2° Quartararo e 4° Bagnaia caduto (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Bagnaia, a quanto pare, tornerà in pista con la moto 1, quella della caduta. 14.34 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:32.177 2 20 F. Quartararo +0.033 3 12 M. VIÑALES +0.109 4 63 F. Bagnaia +0.150 5 88 M. OLIVEIRA +0.218 6 43 J. MILLER +0.236 7 72 M. BEZZECCHI +0.304 8 23 E. BASTIANINI +0.382 9 42 A. RINS +0.552 10 10 L. MARINI +0.572 14.32 Attenzione, cancellato il giro a Vinales per aver oltrepassato i limiti della pista, dunque Maverick scala in terza posizione a 0.109. 14.30 Vinales! Uno-due Aprilia con Maverick secondo a 0.032 dal compagno di squadra. 14.29 Risponde presente anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37, a quanto pare, tornerà in pista con la moto 1, quella della caduta. 14.34 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:32.177 2 20 F.+0.033 3 12 M. VIÑALES +0.109 4 63 F.+0.150 5 88 M. OIRA +0.218 6 43 J. MILLER +0.236 7 72 M. BEZZECCHI +0.304 8 23 E. BASTIANINI +0.382 9 42 A. RINS +0.552 10 10 L. MARINI +0.572 14.32 Attenzione, cancellato il giro a Vinales per aver oltrepassato i limiti della pista, dunque Maverick scala in terza posizione a 0.109. 14.30 Vinales! Uno-due Aprilia con Maverick secondo a 0.032 dal compagno di squadra. 14.29 Risponde presente anche ...

