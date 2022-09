Invasione di vespa orientalis a Roma, la Protezione civile: “Chiamateci solo se si trovano in aree pubbliche” (Di venerdì 2 settembre 2022) Da luglio si registra la presenza in città della vespa orientalis, un imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso a Roma per le eccezionali condizioni meteorologiche estive. L’insetto sta provocando allarme tra la cittadinanza. Leggi anche: West Nile, il virus Usutu arriva nel Lazio: come riconoscere i sintomi Dipartimento Tutela Ambientale e la Protezione civile al lavoro Sulla questione si sta attivando il Dipartimento Tutela Ambientale e la Protezione civile di Roma Capitale che ha svolto immediati sopralluoghi per ogni segnalazione ricevuta. La Protezione civile capitolina, di concerto con l’Assessorato all’Ambiente, ha messo a disposizione dei cittadini il proprio numero verde 800 854 854 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Da luglio si registra la presenza in città della, un imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso aper le eccezionali condizioni meteorologiche estive. L’insetto sta provocando allarme tra la cittadinanza. Leggi anche: West Nile, il virus Usutu arriva nel Lazio: come riconoscere i sintomi Dipartimento Tutela Ambientale e laal lavoro Sulla questione si sta attivando il Dipartimento Tutela Ambientale e ladiCapitale che ha svolto immediati sopralluoghi per ogni segnalazione ricevuta. Lacapitolina, di concerto con l’Assessorato all’Ambiente, ha messo a disposizione dei cittadini il proprio numero verde 800 854 854 ...

CorriereCitta : Invasione di vespa orientalis a Roma, la Protezione civile: “Chiamateci solo se si trovano in aree pubbliche” - infoitinterno : Vespa orientalis a Roma, si tratta davvero di un'invasione? - paolapaolapa62 : RT @romait_it: Roma, è #Invasione di Vespa Orientalis. I rischi per l'uomo e le possibili contromisure - - Ninfearosa : RT @greenMe_it: Vespa orientalis, c’è davvero un’invasione a Roma? Tutta la verità, tra allarmismo e disinformazione - claudeger55 : @emilioftorsello Io ho avuto anche invasione, ma questo non toglie che non è una specie importata ma autoctona, che… -